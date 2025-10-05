Diodato navdušil tržaško občinstvo

Morje ljudi se je že včeraj dopoldne sprehajalo po Velikem trgu, kjer je začelo odpirati vrata »jadralno naselje« z bogato ponudbo. Morje mladih in tistih malo manj mladih pa je sinoči preplavilo Ponteroš, kjer je nastopil kantavtor Diodato, zmagovalec 70. glasbenega festivala Sanremo s pesmijo Fai rumore, ki je bil predviden, da bo Italijo zastopal na Pesmi Evrovizije leta 2020, preden je bil dogodek odpovedan zaradi pandemije.

Že dve uri pred začetkom brezplačnega koncerta, ki ga je širši publiki ponudila letošnja Barcolana, so se na Ponterošu začeli zbirati ljudje, ki so si hoteli izboriti najboljše mesto. Koncertna lokacija ob kanalu lahko namreč sprejme največ pet tisoč poslušalcev.

A na koncu se je zbralo manj ljudi, čeprav je bil trg ob tržaškem kanalu kar poln. Občinstvo je bilo heteregeno, med njim so bili tako mladi obrazi kot zrelejši. Publiko je najprej pozdravil predsednik Barcolane Mitja Gialuz in dejal, da začenjajo jadralni praznik s koncertom, ker glasba združuje. Kar v teh časih še kako potrebujemo, je vzkliknil predsednik in vsem skupaj zaželel prijeten večer.