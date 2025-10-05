Diodato navdušil tržaško občinstvo

Morje ljudi se je že včeraj dopoldne sprehajalo po Velikem trgu, kjer je začelo odpirati vrata »jadralno naselje« z bogato ponudbo. Morje mladih in tistih malo manj mladih pa je sinoči preplavilo Ponteroš, kjer je nastopil kantavtor Diodato, zmagovalec 70. glasbenega festivala Sanremo s pesmijo Fai rumore, ki je bil predviden, da bo Italijo zastopal na Pesmi Evrovizije leta 2020, preden je bil dogodek odpovedan zaradi pandemije.
Že dve uri pred začetkom brezplačnega koncerta, ki ga je širši publiki ponudila letošnja Barcolana, so se na Ponterošu začeli zbirati ljudje, ki so si hoteli izboriti najboljše mesto. Koncertna lokacija ob kanalu lahko namreč sprejme največ pet tisoč poslušalcev.
A na koncu se je zbralo manj ljudi, čeprav je bil trg ob tržaškem kanalu kar poln. Občinstvo je bilo heteregeno, med njim so bili tako mladi obrazi kot zrelejši. Publiko je najprej pozdravil predsednik Barcolane Mitja Gialuz in dejal, da začenjajo jadralni praznik s koncertom, ker glasba združuje. Kar v teh časih še kako potrebujemo, je vzkliknil predsednik in vsem skupaj zaželel prijeten večer.
Nekaj minut kasneje je na oder prišel kantavtor Diodato in koncert začel s komadom Un’altra estate iz leta 2020. Nadaljeval je s staro uspešnico Adesso in se vrnil v bolj sodoben repertoar s skladbo Mi si scioglie la bocca iz leta 2024. Publiko je segrel s komadom Alveari, ki ga je pospremil z nagovorom, med katerim je spomnil, da s tržaškim koncertom končuje poletno turnejo Diodato Estate 2025, med katero se je ustavil v vseh večjih italijanskih mestih. Pred pesmijo La mia terra je spomnil, da tudi on prihaja iz mesta ob morju, iz Taranta. Ta venček se je sklenil z novim nagovorom, ki je razvnel publiko.
Kantavtor je svoj nastop nadaljeval z zadnjimi uspešnicami, nato pa se je s komadom Patologia vrnil na začetke svoje kariere. V nadaljevanju je postregel še z drugimi uspešnicami, publika pa je v velikem pričakovanju čakala zlasti na zmagovalno pesem 70. festivala Sanremo Fai rumore in na komad Ti muovi, s katerim se je lani vrnil na Sanremo.