Diodato prinaša prvi vrhunec Barcolane

Priljubljena tržaška regata Barcolana bo drevi ob 21. uri pri Ponterošu (ali Rusem mostu) doživela svoj prvi veliki dogodek. Vsakoletni brezplačni koncert so organizatorji tokrat zaupali italijanskemu kantavtorju Diodatu, zmagovalcu s sanremskega festivala leta 2020 s pesmijo Fai rumore. Dobil je tudi več drugih nagrad, kot sta David di Donatello in Nastro d’argento.
Zbranim v središču Trsta bo predstavil svoj zadnji album Ho acceso un fuoco. Koncert prirejajo SVBG, VignaPR in FVG Music Live v sodelovanju z Občino Trst ter zavodom PromoturismoFVG. Vstop na prizorišče bo možen od 19.30.
Sama Barcolana bo nato zaživela prihodnjo nedeljo, 12. oktobra.