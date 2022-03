Dipiazza v Ljubljani pri Jankoviću

Ljubljanski gostitelji so goste sprejeli v kavarni hotela Cubo. Župana, ki že več let odlično sodelujeta, sta si najprej izmenjala nekaj šal, nato pa sta prešla na pomembne zadeve. Zavezala sta se, da bosta že to poletje po dveh letih prisilnega odmora mesti ponovno vzpostavili sodelovanje na kulturnem področju. Z ljubljanskim županom Jankovićem je bil tudi Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane, javnega zavoda, ki ga je Mestna občina Ljubljana ustanovila leta 2009. Na koncu neformalnega srečanja je Dipiazza Jankovića povabil v Trst. Obljubil mu je, da ga bo popeljal na sprehod po Starem pristanišču.