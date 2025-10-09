Diplomantke in diplomanti tržaške univerze med najuspešnejšimi pri iskanju zaposlitve

Stopnja zaposlenosti diplomantov, ki so dokončali magistrski študijski program na tržaški univerzi, je med najvišjimi v Italiji, zlasti na nekaterih področjih, ki so za družbeno in gospodarsko rast posebno pomembna. Iz raziskave, ki jo je poleti objavil meduniverzitetni konzorcij Almalaurea, je razvidno, da se eno leto po dokončanem študiju zaposli 100 odstotkov diplomantov študijskih programov arhitekture in gradbeništva, 96 odstotkov ekonomistov, 95,6 odstotka diplomantov iz medicine in zdravstvenih ved ter 78,8 odstotka pravnikov. Prvo, drugo ali tretje mesto v državi si tržaški oddelki sicer delijo z drugimi univerzami. Največ zaposlenih diplomantov pa šteje letos univerza v Bocnu, kjer so na vrhu lestvice jezikoslovci s 100-odstotno stopnjo zaposlenosti.

»Ponosni smo na odličen rezultat na področju zaposlovanja naših magistrov,« je povedala rektorica Donata Vianelli, »saj nam to dokazuje, da tržaška univerza svoje študente dobro pripravlja za vstop v svet dela, v tesnem stiku z institucijami in s podjetji.«