Dnevi Fai v kamnolomih in v svetoivanskem parku

Tudi na še posebno pustih tleh lahko vzklije novo upanje. To – čeprav na povsem različna načina – poudarjata bodisi Nabrežina z njenimi kamnolomi kot svetoivanski park, kjer je italijanski psihiater Franco Basaglia v 70. letih prejšnjega stoletja rušil zidove umobolnice in postavljal temelje prelomne reforme pomoči ljudem v duševni stiski s človeško podobo. V soboto in nedeljo bodo v sklopu 29. pomladnih dni organizacije Fai, ki želi širši javnosti približati bisere in očarljiva prizorišča Italije, spet zaživeli tudi vodeni ogledi v slovenščini. Vedoželjne obiskovalce bodo skozi odtenke in gube časa popeljali pripravljeni prostovoljci in prostovoljke. Število mest je zaradi pandemije novega koronavirusa in spoštovanja protikoronskih predpisov omejeno. Obvezno se je do petka predhodno prijaviti na spletni strani giornatefai.it ali na naslovu prenotazioni.fai@delegazionefai.fondoambiente.it, kjer je na voljo tudi podrobnejši program.

Na zahodnem kraškem robu se pravzaprav obeta nekaj čisto posebnega, saj bo šlo v bistvu za uverturo v nastajajoči tematski nabrežinski park kamna in kamnolomov, je potrdila predsednica društva Casa Cave Fabiola Faidiga. Njegove temelje so postavili novembra lani, ko je prvič zasedalo istoimensko občinsko omizje. Pod okriljem Občine Devin - Nabrežina se počasi iz sanj spreminja v resničnost.

V soboto in nedeljo ob 10.30 in 16. uri pa bodo spet na potezi tudi dijaki in dijakinje licejev Prešeren in Slomšek ter zavoda Zois, ki bodo v slovenščini razkrili arhitektonske značilnosti poslopij in paviljonov nekdanje umobolnice ter temeljna izhodišča radikalne obnove območja, ki je potekala pod vodstvom krajinskega arhitekta in agronoma Vladimirja Vremca.