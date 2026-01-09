Do oseb z demenco prijazne filmske projekcije vabijo

V tržaški kinodvorani Ariston v Drevoredu Romolo Gessi pri Svetem Andreju bo jutri ob 10. uri na sporedu prva izmed filmskih projekcij, ki so posebej namenjene osebam z demenco in drugim ranljivim posameznikom, ki jih moti hrupno okolje. Tržaški kino je namreč prvi v Italiji, ki je prijazen osebam z demenco. Na ekranu se bo vrtel kultni muzikal iz leta 1955 Dolgonogi očka (Daddy Long Legs), v katerem v glavni vlogi nastopa legendarni ameriški igralec in plesalec Fred Astaire.

Ne presvetlo in niti preglasno

Projekcije filmov za ranljive posameznike, ki bodo do junija na sporedu enkrat na mesec, prireja društvo De Banfield v sodelovanju z deželnim svetom Furlanije - Julijske krajine ter s tržaškima društvoma La Cappella Underground in Hiša filma. Kot so pojasnili pri društvu De Banfield, gre za filmska srečanja v sproščenem vzdušju s prilagojeno svetlobo in glasnostjo. Tudi dopoldanski urnik projekcij je prijazen ljudem s kognitivnimi težavami. Gledalci se bodo med odmorom lahko okrepčali s kavo in prigrizkom, ves čas pa bodo v dvorani prisotni prostovoljci, ki bodo po potrebi gostom priskočili na pomoč.

Udeležba na filmskih srečanjih je brezplačna, potrebna pa je rezervacija s sporočilom na elektronski naslov casaviola@debanfield.it.