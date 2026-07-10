Zadružna kraška banka in Znanstveni imaginarij bosta sodelovala

Zadružna kraška banka Trst Gorica in tržaški Znanstveni imaginarij (Immaginario Scientifico) stopata na pot sodelovanja. Sporazum, ki sta ga podpisala predsednik ZKB Adriano Kovačič in predsednica omenjenega znanstvenega centra Serena Mizzan, temelji na skupnih zadružnih vrednotah in skupni želji po spodbujanju znanstvene kulture, ob zavedanju njenega ključnega pomena za razvoj skupnosti, piše v sporočilu ZKB, kjer poudarjajo globoko zakoreninjenost obeh ustanov v lokalnem okolju. S tem sporazumom ustanovi postavljata temelje dolgoročnemu sodelovanju. Skupni cilj je okrepiti dejavnosti na področju popularizacije znanosti, finančnega opismenjevanja ter kulturnega razvoja lokalnega okolja.

S podporo ZKB bo Znanstveni imaginarij lahko še naprej razvijal svoje muzejske dejavnosti, izobraževalne delavnice, projekte za šole ter programe za popularizacijo znanosti, namenjenih obiskovalcem vseh starosti. S tem bo dodatno utrdil svojo vlogo prostora, kjer se srečujejo znanost, kultura in družba.

»To sodelovanje pomeni priznanje pomembne vloge, ki jo ima znanstvena kultura pri razvoju skupnosti,« je poudarila predsednica Znanstvenega imaginarija Serena Mizzan. Partnerstvo daje tudi dodatno zaupanje v prihodnost in omogoča nadaljnje vlaganje v projekte, ki vsako leto pritegnejo na tisoč obiskovalcev. Za predsednika ZKB Kovačiča pa sporazum »potrjuje našo zavezanost vzpostavitvi trdnega in konkretnega partnerstva, ki povezuje izobraževanje, inovacije in družbeno odgovornost«.