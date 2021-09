Do sanacije usada še najmanj 200 dni

Nadaljuje se neskončna zgodba o sanaciji kontovelskega usada. Začela so se sicer izredna dela, ki bodo omogočila drugo fazo obnove cestnega odseka. A odprtja cestne domačini in vozniki ne bodo dočakali pred pomladjo. »Birokracija nam pri reševanju zahtevnega in zapletenega posega ne pomaga,« je včeraj na ponovni predaji gradbišča dejal občinski arhitekt Andrea de Walderstein in pojasnil, da bodo v ponedeljek začeli s sanacijo zidu ob straneh usada. Dela so zaupali družbi Alpi, specializiranemu podjetju, ki pri izvajanju uporablja speleološke in alpinistične tehnike.

Po končani obnovi zidu, bo družba Omnia začela s popravili na cestišču. Do popolne sanacije nas po besedah izvedencev ločuje približno 200 dni oz. še jesen in zima. Pa naj bo vreme naklonjeno, kajti prav jesenske ujme so pred slabim letom bile usodne za nesrečni cestni odsek.