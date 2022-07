Do velikega šmarna vsak večer poletna pustna zabava

Pust predstavlja v Miljah enega od vrhuncev leta, zato ni čudno, da ga praznujejo kar dvakrat letno. Od 5. avgusta do velikega šmarna bo Trg Calinterna prizorišče vsakodnevnih dogodkov. Tu bodo uredili vas pustnih skupin, ki bodo vsak večer od 18. ure dalje ponujale hrano in pijačo. Z zaslužkom si bodo te pomagale za pripravo čim lepšega voza za pustno povorko prihodnje leto, vsak večer pa bodo popestrili še z glasbo, kabaretom in različnimi vrstami animacije, vstop na vse dogodke pa bo prost.

5. avgusta bo ob 21. uri nastopila plesna skupina Brazilk Ipanema, sledil bo nastop CoverBand 80, ki bo publiko zabaval s pesmimi od 80. let do današnjih dni. 6. avgusta bosta obiskovalce zabavala didžej Lorenzo Gullo in Blasco Anthology, zapel pa bo tudi Vasco Rossi Tribute Band, v katerem nastopa John Walter, pravi dvojnik znanega pevca. 7. avgusta bo na sporedu tradicionalna pustna regata Vogadamata, prvič pa bo sledila še povorka pustnih vozov ob obali, ki je pozimi odpadla zaradi pandemije. Večer se bo sklenil z nastopom didžeja Rasmana in pevca Maurizia Testija z najlepšimi skladbami iz 90. let. 8. avgusta bosta nastopila tudi Sandra Giò in Dennis Fantina, ki ga bo spremljala tržaška glasbena skupina Magazzino Commerciale. 9. avgusta bo nastopil lokalni didžej Andrea Maier, 10. avgusta pa so si organizatorji zamislili koncerta benda I 60 Ruggenti, ki bodo igrali tržaške skladbe iz 60. let.