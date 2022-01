Dober odziv in pozitiven pristop

Na daljavo in v živo, v družbi profesorjev ali dijakov, predvsem pa zanimivi in živahni so dnevi odprtih vrat, ki zaživijo med decembrom in januarjem na zavodih in licejih s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem. Napočil je namreč čas izbire in vpisovanj za šolsko leto 2022-2023, ki do 28. januarja poteka izključno na spletni strani italijanskega ministrstva za šolstvo (po potrebi s pomočjo osebja posamezne šole). Pred ključnim klikom pa je zbiranje informacij o ponudbi zelo pomembno.

Radovedni starši in skrbniki, predvsem pa tretješolci prvostopenjskih srednjih šol obiščejo prostore, v katere bodo slednji od septembra dalje vstopali vsako jutro, spoznavajo osebje in radovedno prisluhnejo nasvetom tistih, ki že zasedajo klopi licejev Franceta Prešerna in Antona Martina Slomška ter zavodov Jožefa Stefana in Žige Zoisa. Pri izbiri, ki bo pogojevala življenje mladih v naslednjih petih letih, je zato predhodno spoznavanje dejavnosti in okolja temeljnega pomena.

Pandemija pošteno in nepričakovano spreobrne redno delovanje šol – lahko trdimo – skoraj vsak dan. Kljub temu se osebje in dijaki ne predajo in z velikim trudom izpeljejo načrte, ki so si jih zastavili. Dnevi odprtih vrat so nedvomno eden izmed projektov, ki v koronačasu zahtevajo poseben trud. Sprejemanje gostov na šolo, kot je dobro znano, zahteva spoštovanje strogih pravil za zajezitev pandemije, kar je nekatere vodilo v pripravo hibridne predstavitve, v živo in po spletu, kot smo pred dnevi poročali glede predstavitve ponudbe liceja Franceta Prešerna, kjer se je pouk po praznikih začel že prejšnji teden.