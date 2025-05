Dobrodelni večer v spomin na žrtve prometnih nesreč

Drevi ob 20.30 bo v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 dobrodelni večer v spomin na 26-letnega Luco Grieca, ki je 29. januarja umrl v nesreči z motorjem v Ul. Coroneo, in na vse žrtve prometnih nesreč. V okviru niza Una luce sempre accesa prireja večer društvo Illiryamusic, vodila ga bosta Miriam Baruzza in Alessandro Castorina. Promovirali bodo prometno varnost in preventivo, izkupiček bo šel oddelku za nefrologijo in dializo katinarske bolnišnice. Nastopili bodo predstavniki lokalne policije in službe 118, zaigrali pa mladi člani skupin Blue Souls, Missmas in Stage Rebels. Vstopnice je mogoče kupiti v Pasaži Rossoni in ob vhodu v dvorano.