Dočakali selitev v montažne učilnice

Poldrugi mesec pred koncem pouka se je 36 otrok otroškega vrtca Andrej Čok z Opčin danes končno vselilo v montažne učilnice, ki so že dalj časa ždele na šolskem dvorišču. »Dobro jutro, dober dan!« je veselo odmevalo pred vhodom. Radovedno in s kančkom razburjenosti so malčki počasi vstopali v temno modre modularne hišice. Tam sta jih pričakali učiteljici Nataša in Veronika oz. šolska sodelavka Silva ter jih – glede na sekcijo, ki jo otrok obiskuje, se pravi, če je medvedek ali zajček – pospremili v prednji sobi, kjer so se vsak pri svoji omarici pridno preoblekli in preobuli, nato pa še na konec hodnika do učilnic. V modularnih objektih sta urejeni seveda tudi stranišči s potrebnimi umivalniki.

»V četrtek smo izvedeli, da bodo v ponedeljek delavci v nove učilnice odnesli omare in podobno večje pohištvo, mi pa smo včeraj takoj zatem znosile še ostale igrače in otroške potrebščine,« je zaupala učiteljica Veronika Danev.

Prostori so v notranjosti že na prvi pogled zelo svetli – »niso tako veliki kot naši razredi, prilagodile pa smo jih tako, da so čim bolj podobni “našim” učilnicam in da se bodo otroci počutili kot doma,« je dodala sogovornica.

»Staršem smo želeli ustvariti čim manj težav, otroke pa obdržati na Opčinah, da ne bi bilo treba iskati drugih lokacij, kar je v covid obdobju vse prej kot lahko,« je povedala ravnateljica Večstopenjske šole Opčine Annamaria Zeriali. V poletnih mesecih naj bi Občina Trst poskrbela za nujno potrebna dela na poslopju vrtca, kjer ob slovenskem domuje tudi italijanski vrtec Don Marzari (že od septembra jih gosti proseška šola Venezian). Streha je dotrajana in ob vsakem večjem nalivu voda pronica po stenah v prostore.