»Dokazali bomo, da smo pripravljeni prevzeti vodstvo«

V vzhodnokraški rajonski svet je vstopila prvič. Nedavno imenovano predsednico vzhodnokraškega rajonskega sveta, neodvisno kandidatko Demokratske stranke Nives Cossutta pa bi težko opisali kot novinko. Politika je bila v mladih letih sestavni del nje, prizna. Zastopala je KPI v tržaškem pokrajinskem svetu v obdobju, ko je ta doživljala korenite spremembe (1988-1993). Za mladinsko zvezo italijanskih komunistov (FGCI) je kandidirala tudi za italijanski parlament. Marsikdo jo je spoznal »v časih ZSKD«, ko je bila najprej deželna tajnica (1987-1996), nato pa še predsednica (1999-2005) ali kot članico paritetnega odbora (2007-2019). Sedela pa je denimo tudi v upravnem svetu SSG.

Kaj vas je prepričalo, da ste se ponovno vrnili v politične vode?

Od politike sem se zlasti iz družinskih razlogov za nekaj časa oddaljila, v njej ni bilo niti več vzdušja, zaradi katerega sem se ji približala. Povratek na začetku ni bil v mojih načrtih, vendar sem naposled sprejela vabilo. Domače okolje mi bolj odgovarja. Gre za stopnjo udejstvovanja, ki ti omogoča tesnejši stik z ljudmi in lahko konkretneje pomagaš svoji skupnosti. Prijetno me je presenetilo zaupanje ljudi, s katerimi sem v mlajših letih veliko sodelovala. Podprli so me, čeprav se nisem veliko pojavljala med volilno kampanjo.

Vaše imenovanje je omogočil dogovor med DS in SSk. Zakaj je sporazum še posebno pomemben?

Čeprav nismo dosegli zmage, so te volitve s sabo pripeljale srečo v nesreči. Izvoljenih je bilo veliko slovenskih predstavnikov tako v tržaški mestni svet kot v različne rajonske svete. To pomeni tudi veliko odgovornost. Naučiti se moremo skupaj strateško, koordinirano in usklajeno sodelovati, kar je tudi bistvo dogovora s SSk. Če vsak dela po svoje, to vodi le k veliki potrati energij in podpovprečnih rezultatov. Prihodnjih pet let bo za vse nas dobra telovadba. Dokazali bomo, da smo pripravljeni prevzeti vodenje mesta in da lahko imajo Slovenci v njem vidno vlogo.