Dokazali so živost klasične kulture

Noč klasikov je priljubljena prireditev, ki že osem let skrbi za ovrednotenje antične kulture in klasičnih jezikov v širši javnosti. Leta 2014 si jo je zamislil Rocco Schembra, profesor klasičnih jezikov na siciljskem liceju Gulli e Pennisi. Kar 328 klasičnih licejev po vsem škornju je v petek pristopilo k priljubljeni pobudi, med njimi klasična smer znanstvenega liceja Franceta Prešerna pri Svetem Ivanu. Pod vodstvom profesorice Erike Fornazaric in pomoči drugih profesoric ter tehnika Mitje Cernicha je nastal izviren večer, ki je vključeval dramske uprizoritve, glasbene nastope pa tudi umetniške delavnice in degustacije antičnih dobrot.

Vse se je začelo nekaj po 18. uri, ko je v veliki dvorani liceja Rocco Schembra v videoposnetku nagovoril dijake, profesorje in publiko. Dejal je, da prireditev dokazuje vitalnost klasičnega liceja in kaže na dejstvo, da je klasična kultura še kako aktualna. Schembra je predstavil tudi literarno-fotografski natečaj Jaz in moj dajmon. Dijaki so s fotografijo in tekstom predstavili svojega duha zaščitnika, nagradi za najboljša izdelka sta romali v Ferraro in Neapelj. Svoje navdušenje nad prireditvijo, ki se je po dveh pandemičnih letih le vrnila v živo, je izraziila tudi ravnateljica liceja Prešeren Loredana Guštin. »Klasični licej zna privzgojiti močan občutek pripadnosti,« je bila jasna in dijake pozvala naj v srcu za vedno ohranijo mladostni optimizem.

Uvodnemu delu so sledile delavnice kaligrafije in mozaikov, ki jih je vodila profesorica zgodovine umetnosti Emilija Podjavoršek.