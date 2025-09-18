Dolinski župan Coretti pisal predsedniku Mattarelli

Občini Dolina je prekipelo, župan Aleksander Coretti se je v protestnem pismu obrnil na samega predsednika Republike Italije Sergia Mattarello. Povod za dopis, ki so ga, v vednost, prejeli še slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, senatorka Tatjana Rojc in deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Marko Pisani, so težave v zvezi z uporabo slovenščine pri digitalni različici centralnega registra prebivalstva (Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile ANSC), ki je namenjen digitalizaciji upravnih postopkov na italijanskih občinah.

Težave se pojavljajo tudi pri enojezičnih obrazcih, ki jih občani različnih občin prejmejo, ko jim občinski matični urad izda elektronsko osebno izkaznico. Slovenščino pa v Dolini pogrešajo tudi na glasovnicah za občinske volitve in dežela FJK v tem primeru dopušča zgolj uporabo italijanskega imena občine San Dorligo della Valle.