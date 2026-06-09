Dolinsko srednjo šolo Simona Gregorčiča obiskali tatovi

V prostore dolinske prvostopenjske srednje šole Simona Gregorčiča so v noči med nedeljo in ponedeljkom vdrli tatovi. V objekt, ki sodi pod okrilje Večstopenjske šole Josipa Pangerca, so po poročanju medijev vstopili skozi okno in se nato sprehodili po hodnikih ter drugih šolskih prostorih. Poškodovali so okno in protipožarna vrata, iz katerih se vstopa v ravnateljstvo.

Na kraj so dan po vlomu prišli dolinski karabinjerji, ki so po krajši preiskavi ugotovili, da so si tatovi pomagali z lomilko. Vse kaže, da iz šolskih prostorov niso odnesli dragocenih predmetov.

To ni prvič, da tatovi iščejo plen v dolinski šoli. Avgusta 2022 so iz skladišča odnesli 60 stacionarnih in 40 tabličnih računalnikov, kamero in več materiala, ki ga je takrat uporabljalo podjetje, zadolženo za nameščanje kablov v šolske prostore. Škoda je bila pred štirimi leti precejšnja. Otroci so ostali brez didaktičnega materiala tik pred začetkom šolskega leta, tatovi pa so odnesli bogat plen. Podobne tatvine so tisto leto izvedli tudi na prvostopenjski šoli Srečka Kosovela in Muzia de Tommasinija na Opčinah ter na italijanskih osnovnih šolah v Križu in Sesljanu. Tudi tam so odnesli več računalnikov. Tokrat pa vse kaže, da so odšli praznih rok.