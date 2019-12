Dom Malala: porast prosilcev za azil ni razčlovečil sprejemanja

Dom Malala pri Fernetičih vztrajno kljubuje neštetim izzivom in to čeprav je njegova prihodnost še vedno ovita v meglo. Število prosilcev za azil, ki so jih tu sprejeli, se je kar podvojilo: če so lani zabeležili 659 gostov, je teh letos oziroma do konca oktobra bilo 1479. Predsednik solidarnostnega konzorcija Ics Gianfranco Schiavone in direktor tržaške škofijske Karitas Alessandro Amodeo sta v torek na sedežu tržaške škofije, kjer so predstavili letošnje podatke o domu Malala in sprejemanju večkrat ponovila, da kljub nelahkim časom morata v ospredju vselej biti medsebojno mreženje in človeški pristop do stiske sočloveka in to tudi če sploh ni jasno, kaj se bo pravzaprav zgodilo.

Ics in Karitas za dom - ki nosi ime po pakistanski aktivistki za pravico do izobraževanja žensk Malali Jusafzaj in v katerem je mesta za 95 gostov - skrbita od samega odprtja, 30. septembra 2016. Trenutno ga še upravljata, s tem da je večinski zalogaj dela v rokah konzorcija Ics, medtem ko Karitas v glavnem skrbi za tople obroke. Karte pa so se premešale, potem ko je tržaška prefektura konec avgusta sporočila, da so se na razpis za vodenje doma poleg njiju prijavile še tri druge ustanove, in sicer naveza socialnih zadrug Versoprobo in Luna iz Vercellija oziroma Vasta, socialna zadruga Stella iz kraja Roasio pri Vercelliju ter mednarodna fundacija Ors iz Rima. Prejšnji teden se je uradno začela druga faza, ko morajo prijavljeni predstaviti svoje zamisli in načrte vodenja doma Malala.