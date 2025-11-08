Domačini, levica in desnica proti oddajniku v Vižovljah

Domačini bodo v ponedeljek od 9. ure dalje pred občinsko hišo v Nabrežini protestirali proti napovedanemu oddajniku italijanske železniške družbe Rete Ferroviaria Italiana (RFI) v Vižovljah. V zrak nameravajo spustiti oranžne balončke, in sicer do višine 24 metrov, kolikor je visok oddajnik. Tako leva kot desna sredina bosta medtem na seji devinsko-nabrežinskega občinskega sveta predstavili svetniški pobudi, ki družbo Rete Ferroviaria Italiana (RFI) – tako kot županova ekipa – pozivata, naj 24-metrski oddajnik GSM-R premakne drugam, dlje od hiš. Dežela FJK pa predlaga sklic omizja na to temo.

Najbolj sporen med vsemi

Družba RFI namerava v prihodnje postaviti na območju med Trstom in Furlanijo kar 15 tovrstnih oddajnikov, enega od teh tudi v Barkovljah pred Svetilnikom zmage. Štiri izmed teh bodo postavili v devinsko-nabrežinski občini: poleg vižovske po eno v Štivanu, pri stari nabrežinski železniški postaji in ob Poti za vodico, je povedal župan Igor Gabrovec. Ta izpostavlja, da je ravno oddajnik v Vižovljah najbolj sporen, saj bi ga postavili kar sredi vasi.