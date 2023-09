Domačini opozarjajo na promet in tatvine

Na zahodnem Krasu imajo težave s tatvinami, škodo na avtomobilih in prekomerno hitrostjo vozil, ki drvijo po vaseh. To izhaja s seje zahodnokraškega rajonskega sveta, ki je potekala v sredo zvečer na Proseku. Gosta srečanja sta bila nova odbornica za varnost v tržaški občini Caterina De Gavardo in poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi.

»Računajte name, tukaj sem, da vam služim,« je dejala odbornica in takoj dodala, da čudežev žal ne more delati. Predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni je uvodoma opozoril na stanje v Križu, kjer je v zadnjih časih prišlo do več tatvin, o čemer je bila odbornica obveščena že prej in je zato zahtevala ogled lokacije.

Prebivalci zahodnokraških vasi, ki so se udeležili sestanka, so se predvsem hudovali nad prehitrimi vozniki in predlagali rešitve za omejitev hitrosti. Vidoni je opozoril na križišče med Križem in Briščami, nekatere je zmotilo stanje v Ulici San Nazario na Proseku, kjer »ne morejo niti odvreči smeti v zabojnike, ne da bi pri tem tvegali, ko morajo prečkati cesto«.

