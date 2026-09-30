Proračunski sklepi, hrup in nove meje

Finančne in proračunske zadeve, novi pravilniki, nove meje in kopanje v Glinščici so bile glavne točke na dnevnem redu včerajšnjega zasedanja dolinskega občinskega sveta. Svet je odobril konsolidirani zaključni račun poslovanja 2025, ki ga je predstavila odbornica za proračun Luciana Depolo. Slednja je spregovorila tudi o spremembi proračuna 2026-2028 (opozicija je tudi za to glasovala proti) in opozorila zlasti na prispevek Direkcije za varstvo okolja, energijo in trajnostni razvoj Dežele FJK v višini 92.256 evrov za promocijo geološke dediščine in geodiverzitete na deželnem območju oz. za projekt GeoGlinščica. Med plastmi časa – Geološke poti Doline Glinščice. Projekt predvideva med drugim obnovo razgledišča pri Jezeru, od koder je mogoče videti tudi ostale geološke znamenitosti. Odstraniti nameravajo fizične ovire, da bo dostop omogočen tudi gibalno oviranim osebam. Pripravili bodo digitalne kartografske in informativne vsebine ter vzpostavili spletni razdelek, posvečen geološki dediščini občine, ki bo vključen v deželni portal.Svetniki so med drugim obravnavali občinski načrt kategorizacije območij glede na obremenjenost s hrupom. Podžupan Savron je opozoril, da je hrup, zlasti prometni, drugi največji okoljski dejavnik tveganja za zdravje, takoj za onesnaženjem zraka. Načrt razvršča občinsko območje v šest različnih in akustično homogenih con z določitvijo najvišje dovoljene mejne vrednosti na zvočni ravni, upoštevajoč seveda vse zakonske predpise. Duše so se ogrele pri provokativni svetniški pobudi Antonia Lippolisa (Desna sredina za Dolino), ki je predlagal ljudsko posvetovanje glede spremembe mej občinskega ozemlja. Potožil je nad neenakopravnostjo med naselji, saj se po njegovi oceni zanemarja nekatere predele v korist drugih. Domjo in Žavlje sodita med zanemarjene, je dejal in namignil, da je občini pri srcu le to, kar je slovenskega ...