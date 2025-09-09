Domnevni terorist sodnika ni prepričal

Državljan Pakistana, ki so ga v petek v Trstu aretirali karabinjerji specialne enote ROS za boj proti terorizmu, ostaja v priporu. Danes je 25-letnega Usamo Usamo zaslišal preiskovalni sodnik Marco Casavecchia. Ta je nato odločil, da moškega, ki je na družbenih omrežjih delil vsebine, v katerih je podpiral teroristična dejanja Islamske države, ne gre izpustiti na prostost. Obstaja namreč nevarnost, da bi prosilec za azil lahko pobegnil ali pa ponovil kazniva dejanja, zaradi katerih so ga aretirali.

Moški je danes po poročanju dnevnika Il Piccolo dobro uro odgovarjal na vprašanja preiskovalnega sodnika, prisluhnila mu je tudi tožilka Cristina Bacer, ki vodi preiskavo. Z njim sta bila odvetnika Andrea Cavazzini in Elisabetta Toso. Osumljenec naj bi zatrjeval, da je nedolžen ter da je šlo za velik nesporazum.

Njegovi izgovori očitno niso prepričali preiskovalnega sodnika, ki je zanj potrdil pripor. Usama je osumljen kaznivih dejanj načrtovanja terorističnih dejanj in širjenja terorističnih vsebin na spletu. Po drugi strani naj bi bilo manj elementov za obtožbo terorističnega združevanja, saj stikov s tovrstnimi organizacijami niso ugotovili.

25-letnik naj bi na omrežju TikTok delil videoposnetke teroristov Islamske države, ki pozivajo k uboju nevernikov. Hkrati naj bi po spletu neuspešno skušal kupiti strelno orožje ter delil posnetek z navodili za izdelovanje bombe.