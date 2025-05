Donata Vianelli nova rektorica tržaške univerze

Nova rektorica tržaške univerze bo Donata Vianelli. Na današnjih volitvah je prejela 552 glasov, za izvolitev jih je bilo potrebnih vsaj 505 absolutne večine upravičencev. Njena tekmica Ilaria Garofolo jih je prejela 341. Gre za prvo rektorico v več kot stoletni zgodovini univerze. Njen mandat se bo začel avgusta in se bo zaključil leta 2031.

Volilna udeležba je bila kar 89,20-odstotna. Vianelli je trenutno na čelu Oddelka za ekonomske vede. Kot ekonomistka, ki se večkrat srečuje s podjetji v kriznem finančnem stanju, je pred volitvami povedala, da predstavlja obdobje, v katerem se bo sklad iz načrta za okrevanje in odpornost izčrpal, velik izziv. »Okrepiti moramo sodelovanje v evropskih projektih in staviti na sodelovanje z ozemljem, na katerem delujemo. Trst gosti velika raziskovalna središča, s katerimi univerza tesno sodeluje. Spodbujati moramo prenos tehnologije v družbo, ki je danes prepočasen. V času splošne upočasnitve pa lahko pride tudi do drastičnih odločitev in sprememb, do novosti, ki sploh niso nujno negativne,« je pred nedavnim povedala za Primorski dnevnik. Rojena je v Vicenzi in je ena redkih rektorjev ali rektoric, ki so študij dokončali na tržaški univerzi.