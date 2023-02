Delo, boj proti neenakostim in bitka proti podnebnim razmeram. To je trojni recept Elly Schlein, s katerim hoče kot feniks dvigniti Demokratsko stranko iz pepela zadnjih volitev, se povzpeti na njeno čelo in postati alternativa vladajoči desnici. Kandidatka za državno voditeljico stranke se je včeraj pred primarnimi volitvami, ki vse bolj trkajo na vrata, mudila v Vidmu in v Trstu.

Do gledališča Miela je prisopihala s 40 minutami zamude in še zadihana od predvolilnega dirjanja, hitro in z odločnim glasom odgovorila na nekaj vprašanj novinarjev. Nato se je enako naglo in samozavestno povzpela še na oder pred svoje občinstvo. Ob priložnosti si je tudi nadela broško proti žičnici med Trstom in Krasom. Ljudi bi morda pričakovali kaj več, saj jih ni bilo toliko, da bi do zadnjega kotička napolnili prizorišče.

Nedavna podpredsednica deželne vlade v Emiliji - Romanji, še pred tem evropska poslanka, ki velja za zastopnico najbolj leve duše stranke, je sama večkrat izpostavila, da so vse prej kot v razcvetu popularnosti. »Pretrgala se je čustvena vez, s tistimi, ki bi jih hoteli zastopati in jih v zadnjih letih nismo več znali zagovarjati. Na zadnjih volitvah, na katerih nas je Giorgia Meloni krepko prekosila, je bila poražena tudi demokracija. Dosegli smo najvišji prag tistih, ki niso hoteli stopiti na volišča. V taboru tistih, ki ne verjamejo več v politiko, so najbolj številni najranljivejši posamezniki, tisti z najnižjimi dohodki,« je orisala.