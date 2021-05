Dostavljavci hrane končno z urejenimi delovnimi razmerji

Od včeraj ima 160 tržaških dostavljavcev hrane, ki delajo za spletno platformo Just Eat, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. S to jim delodajalec zagotavlja redno plačo, pa tudi ugodnosti, kot so dopust, bolniška odsotnost in odpravnina ob prekinitvi poslovnega sodelovanja. Ureditev delovnega razmerja je delno posledica odločitve milanskega tožilstva, ki je po preučevanju delovnih pogojev 60 tisoč dostavljavcev podjetjem februarja letos naložilo zaposlitev t.i. riderjev, in predvsem marčevske stavke, ko so dostavljavci po celi Italiji protestirali proti prekarnosti. Podjetja za dostavo hrane so tako s sindikalnimi organizacijami morala podpisati dogovor o obveznem sklepanju pogodb o zaposlitvi s svojimi dostavljavci.

Po podatkih podjetja Just Eat v Trstu za njih dela 160 dostavljavcev. Doslej so delali kot t.i. freelancerji, po novem pa bodo imeli redno zaposlitev, ki bo ukinila plačevanje dela glede na število dobavljenih naročil. Kot so sporočili v milanski izpostavi podjetja Just Eat, imajo njihovi dostavljavci sklenjeno pogodbo, ki je predvidena za logistiko, prevoz in dostavo blaga. Po kolektivni pogodbi urna postavka ne sme biti nižja od devet evrov, po dveh letih delovne pogodbe pa imajo dostavljavci pravico do poviška postavke. Predvidene so tudi nagrade za delovno uspešnost in nadure ter dodatek za nočno in praznično delo, so pojasnili v Milanu. Povedali so tudi, da dostavljavcem ponujajo različne tipe pogodb, predvidena so tudi razmerja za polovični delovni čas. Poleg dostojnega plačila pa bodo po novem Just Eatovi dostavljavci imeli tudi ugodnosti, kot so dopust, bolniška, starševski dopust in odpravnina.