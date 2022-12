Dostopnejši muzej Revoltella

Tržaška občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi je napovedala, da je iz Načrta za okrevanje in odpornost pridobila ustrezna sredstva za odstranitev fizičnih, kognitivnih in senzoričnih ovir za dostop v muzej Revoltella. Občina Trst je prošnjo vložila avgusta kot naložbo za čim širši dostop do kulture in aktivne soudeležbe občanov v njej.

Razpis je predvideval skupno finančno pomoč v višini 123.214.700 evrov za izvajanje posegov (do največ 500 tisoč evrov) povezanih »z materialnimi oz. nematerialnimi ukrepi v fizičnem in virtualnem prostoru muzeja, arhiva, knjižnice, arheološkega območja ali parka in spomeniškega kompleksa.« Sem sodijo dostopnost od zunaj in posodobitev spletne strani, dostop do različnih storitev v prostoru, ureditev horizontalnih in vertikalnih muzejskih poti, specifično usposabljanje osebja, varnost oz. izredne razmere ter promocija.

Občinska služba za javne gradnje je v sodelovanju s službo za promocijo turizma, muzejev, kulturnih in športnih prireditev predstavila predlog intervencije za prenovo vhoda in blagajne, zamenjavo zastarelih stopniščnih dvigal, ureditev povezave med palačama Brunner in Revoltella, obnovo sanitarij v tretjem nadstropju palače Brunner, ureditev dostopa za obiskovalce na invalidskih vozičkih do panoramske terase, posodobitev aplikacije in nakup informativnih tabel.

Na lestvici Ministrstva za kulturo je tržaški predlog za obnovo in posodobitev zasedel 47. mesto in si zagotovil 369.165,20 evra prispevka (zaprosili so za 500 tisoč).