Dostopnejši zbirni center odpadkov v Zgoniku

V novem letu, točneje od 13. januarja dalje, bo zbirni center za odpadke v Zgoniku odprt vsako soboto med 9. in 12. uro in ne več le vsako prvo in tretjo soboto v mesecu.

Zgoniška županja Monica Hrovatin je pojasnila, da je tej odločitvi botroval večji obisk občanov še zlasti v zadnjih mesecih, saj je občina na podlagi dogovora razširila uporabo centra tudi na prebivalce sosednje občine Repentabor (stroške si občinski upravi delita). Brezplačna telefonska številka podjetja Isontina Ambiente 800 844344 ostaja aktivna od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure in ob sobotah med 8. in 13. uro za prevzem kosovnih odpadkov, ki jih ni mogoče prevažati z lastnim avtomobilom.

Zgoniška županja uporabnikom obenem priporoča, naj snamejo dvojezično aplikacijo Junker, kjer bodo našli vse koristne informacije o ravnanju z odpadki v svoji občini.