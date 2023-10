Dovoljena hitrost bo zdrsnila na 30 km/h

V središčih petih kraških vasi bo največja dovoljena hitrost zdrsnila s 50 km/h na 30 km/h. Občina Trst bo prometne znake in talno signalizacijo na več krajih uredila v teku enega meseca, je pojasnil vodja občinskega oddelka za prometno načrtovanje Andrea de Walderstein. Prve so prebivalci, denimo pri ostrem ovinku v središču Padrič, kjer je prišlo že do več prometnih nesreč, že opazili. Omejitve bodo na vzhodnem Krasu veljale tudi v Bazovici in Trebčah, na zahodnem pa še na Proseku in Kontovelu.

Z ukrepom nameravajo pešcem zagotoviti večjo varnost in priti naproti zahtevam prebivalcev ter rajonskih svetov, ki so že večkrat opozorili, da je v marsikaterih vaseh zaradi drvenja preštevilnih voznikov kar nevarno, je še povedal de Walderstein. Zlasti so skušali ukrepati tam, kjer ni pločnikov in na križiščih, ki povzročajo preglavice.

