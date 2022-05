»Doživetja povežimo v veliko in pisano sestavljanko«

Kaj je Tourism matching? Je priložnost, ki že pet let razkriva najboljša turistična doživetja na našem ozemlju, tista posebna, ki lahko turista prepričajo, naj se pri nas zadrži še dan ali dva več. Je povezovanje ljudi, ki so jim pri srcu iste vrednote. Je druženje, na katerem vsak predstavi svoje odličnosti oziroma dobre prakse, kar spodbudi sodelovanje in mreženje, pa ne le na našem ozemlju, pač pa tudi onkraj nekdanje meje in dlje. Tako je kakih sto zbranih v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 Starega pristanišča v ponedeljek nagovoril predsednik Lokalno akcijske skupine Kras (Las Kras) David Pizziga.

Zakaj ne bi turistu ponudili več? Zakaj mu ne bi predlagali, naj pokuka še k sosedu, naj se zapelje še malo dlje in spozna še nekaj več? Antropolog in eden od ustanoviteljev Las Kras Enrico Maria Milič je k mikrofonu povabil šest gostov, ki so ponudili svoj primer dobrih praks oz. turističnih doživetij v Italiji, Sloveniji in FJK. Caterina Dugaro iz Benečije je predstavila kulinarično doživetje že utečene prireditve Vabilo na kosilo, na katerega se lahko po novem vsak odpelje z električnim kolesom, Marinella Pignat je povabila na sprehod v odkrivanju moči narave Saurisa in degustacije domačih proizvodov, medtem ko je Silvio Ortis potrdil, da je treba izkoristiti to, kar ponuja ozemlje. »Ljudje iščejo dobrote, naravnost, počasnost in nišna doživetja, kjer se ne tre ljudi. Naša naloga je, da doživetja povežemo v veliko in pisano sestavljanko od morja do hribov, ki je tačas premalo vidna.«