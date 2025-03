Doživljanje meja in sestavljanje literarnega zemljevida sodobnosti

V dvorani Arduino Agnelli v univerzitetnih prostorih v ulici Androna Campo Marzio 10 bo jutri in v petek potekala dvodnevna konferenca z naslovom Pisati mejo. Literarni zemljevid sodobnosti. Dogodek je v okviru 4. festivala angelov in Evropske prestolnice kulture, naziva, ki je bil v letošnjem letu podeljen Gorici - Novi Gorici, organizirala skupina Ermada Flavio Vidonis v sodelovanju z Oddelkom za humanistiko Univerze v Trstu ter univerzo Scuola Normale Superiore iz Pise, finančno pa ga je podprla Dežela Furlanija - Julijska krajina.

Strokovni odbor sestavljata profesorici Sergia Adamo in Elisa Donzelli, simpozij bosta jutri ob 9. uri uvedla predstojnica Oddelka za književnost in filozofijo omenjene univerze iz Pise prof. Corinne Bonnet in prof. Massimo Degrassi, predstojnik Oddelka za humanistične študije Univerze v Trstu.

Meja kot danost in simbol

Tematika meja v sodobni italijanski literarni produkciji bo na konferenci obravnavana v povezavi z deli, vezanimi na druge kulture, avtorje in avtorice oziroma na njihove prevode. Sodelujoči avtorji in avtorice so mejo doživljali, jo prečkali in se srečevali z njo vsak na svoj način, si o njej izoblikovali svojevrstno življenjsko izkušnjo, nato pa so jo s pripovedovanjem prenesli v teoretično razmišljanje in metaliterarno priznanje. Na konferenci bo predstavljen še neobjavljen pregled zapisov, katerih avtorji, izhajajoč iz objektivne izkušnje, povezane z geografsko lego, krajino in prostorom, meje ne razumejo le v geopolitičnem smislu, temveč tudi kot mnogoternost geografskih meja, ki imajo skupaj neko simbolično vlogo in ki jih je mogoče interpretirati z novimi smermi in načrti ter mednje vključevati tudi nove literarne zemljevide ali atlase sodobnosti.

Gradivo konference, ki vključuje obdobje od risorgimenta do današnjih dni, se deli na štiri sklope (Meje in razmišljanje, Geografije praga, Robovi in Obodi). Razprave se bodo udeležili ugledni strokovnjaki, kot so npr. profesorji Giancarlo Alfano, Clotilde Bertoni, Floriana Calitti, Davide Luglio, Vesna Mikolič in Gianni Turchetta. V sekciji Glasovi z meje bodo sodelovali pomembni sodobni pisatelji in pesniki, začenši z Dragom Jančarjem in prevajalko njegovih del Darjo Betocchi, katerima se bodo pridružili Milan Rakovac, Federica Marzi in Mary Barbara Tolusso, moderiral pa bo Christian Sinicco.

»V tem posebnem obdobju,« svoje razmišljanje povzema Massimo Romita, predsednik skupine Ermada Flavio Vidonis, »je ključno, da tematiki meja preko poezije in literature posvetimo nekaj več pozornosti, kar bomo storili ob koncu izredne izdaje Festivala angelov, ki se bo po prireditvi, na kateri bo podeljena Rilkejeva nagrada, zaključil s to pomenljivo mednarodno konferenco.«