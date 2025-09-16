Drago Jančar nocoj v muzeju tržaške književnosti LETS

V pričakovanju na Slofest, ki se bo na Borznem trgu v Trstu pričel v četrtek (popoln spored tridnevnega niza smo objavili v nedeljski izdaji dnevnika), bo danes še zadnji od festivalskih preddogodkov. V muzeju tržaške književnosti LETS (Trg Hortis 4) bodo ob 18. uri gostili slovenskega pisatelja Draga Jančarja.

Jančar velja za enega najbolj uspešnih in prevajanih slovenskih avtorjev, za svoja dela je prejel številne nagrade (na primer štiri kresnike za najboljši roman leta). V Trstu bo danes spregovoril o svoji noveli Joyceov učenec, v kateri je mojstrsko obdelal življenjsko zgodbo tržaškega Slovenca Borisa Furlana. Novela je letos, na pobudo Slovenskega kluba in Foruma Tomizza, ponovno izšla v trijezični knjižici.

Ob Dragu Jančarju bodo predstavitev sooblikovali prevajalka Veronika Brecelj, direktor muzeja LETS Riccardo Cepach in novinarka Poljanka Dolhar.