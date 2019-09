Dragocena izkušnja šolanja v ZDA

Preteklo šolsko leto je dijakinja smeri uprava, finance in marketing Tehniškega zavoda Žige Zoisa v Trstu Jasna Grilanc na podlagi prejete štipendije za dijaško izmenjavo v neevropske države preživela na višji srednji šoli Calais High School v ZDA. Za Jasno je bila ta izkušnja ogromnega pomena, saj ji je razširila pogled na svet, zato jo tudi vsem priporoča, svoja doživetja pa je opisala v daljšem prispevku za Primorski dnevnik.

Aprila je z mano prvič stopila v stik družina, ki me je bila pripravljena gostiti. Doma so bili v državi Maine, ki se nahaja na severovzhodu ZDA ob Atlantskem oceanu in na meji s Kanado.

V prejšnjem šolskem letu sem obiskovala zadnji letnik, ki mu tam pravijo »senior year«, višje šole Calais High School. Šola je bila klasificirana kot šola C, to naj bi pomenilo srednje majhna šola. Obiskuje jo približno tristo dijakov, ki so razdeljeni na štiri letnike (»Freshmen«, »Sophomores«, »Juniors« in »Seniors«). Ameriški šolski sistem predvideva štiri leta srednje šole in po maturi, poznani kot »Graduation« na koncu četrtega letnika, se dijaki vpišejo na college. Nasprotno od našega šolskega sistema si dijaki nekatere predmete izberejo sami, nekateri pa so obvezni. Šola je tudi omogočila obisk različnih tečajev, ki so ponujali znanja, potrebna za iskanje dela in za pisanje prošnje za vpis na college. Lahko smo se odločili tudi za tečaj medicine, lesarstva, fotografije, elektronike, kulinarike in drugih.