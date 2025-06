Drastičen upad kontejnerskega prometa na sedmem pomolu

Nad sedmim pomolom, ki ga upravljata družbi Trieste marine terminal (TMT) in ladjar MSC (ta ima večinski delež - 80 %), se zgrinjajo temni oblaki. Pretovor na tem terminalu je maja v primerjavi z letom prej nazadoval za 63,8 %, zaradi tega upada je negativna celotna pristaniška kontejnerska statistika (-45,4 %). Ta trend se je nadaljeval tudi junija, nič boljšega se ne obeta v drugi polovici leta. Ogroženi niso samo prihodki sedmega pomola, ampak tudi delovna mesta, zlasti tista, ki jih zasedajo agencijski delavci.

Vzrok za nižanje kontejnerskega prometa je konec zavezništva 2M - alianse med največjima ladjarjema na svetu, MSC in Maersk. Negativni rezultati so še toliko bolj hladna prha za tržaški pristaniški sistem, kjer so v prvih treh mesecih letošnjega leta registrirali rekorden kontejnerski pretovor. Samo marca so pretovorili 87.837 kontejnerskih enot TEU, kar je 39,3 % več kot v enakem obdobju lani. Te številke so rezultat zadnjih prizadevanj danskega Maerska, da v tržaško luko pred svojim odhodom pripelje čim več tovora. Da se bo Maersk obrnil stran od Trsta, je bilo odločeno že leta 2023, ko je ta oko vrgel na reško pristanišče. Tam ima namreč v lasti večinski delež novega terminala Rijeka Gateway, ki naj bi bil končan do konca tega leta. Do takrat bo Maersk računal na sosednji kontejnerski terminal Brajdica. Pa tudi na terminal v koprski luki.

V tržaškem pristanišču, na logistični platformi HHLA PLT Italy, bo Maersk opravljal manjši del posla: tja bosta pluli dve manjši kontejnerski ladji, katerih kapaciteta na krovu znaša zgolj dva tisoč TEU.