Drevi v Peterlinovi dvorani Sandi Renko in Andrejka Možina

V Društvu slovenskih izobražencev se nocoj obeta umetniška poslastica. Na sporedu bo večer Dialogi s svetlobo, ki ga bosta sooblikovala likovni umetnik Sandi Renko in glasbenica Andrejka Možina. Večer bo ob 20.30 v Peterlinovi dvorani v Trstu (Ul. Donizetti 3).

Umetnostna kritičarka Laura Safred je v spremni besedi k dogodku Dialogi s svetlobo med drugim zapisala, da je ta o zamišljen kot performans. »Zvok violončela se pretvarja v svetlobni signal, ki potuje po dveh LED letvicah ob straneh vizualnega dela, kakor da bi zvok potoval po tirnicah. Okvir slike izgine: nadomesti ga spreminjajoča se svetlobna struktura. Dinamičen zvok violončela preoblikuje delo s svetlobo, delo pa z novo igro odtenkov vrača glasbenici navdih za nove zvoke, note in akorde partiture, napisane za Dialoge. Svetloba postane most med likovnim in glasbenim jezikom, ki omogoča preobrazbo obeh in ustvarja novo dojemanje dela. Delo tako zaživi v svoji raznolikosti, kakor glasbena interpretacija, ki izvajani partituri vedno znova daje nov pomen.«

Sandi Renko (1949), Andrejka Možina (1981) in Laura Safred (1951) so vsi trije Tržačani. Renko se je po študiju v domačem mestu uveljavil predvsem v Padovi, kjer je odprl studio za dizajn. Tamkajšnja živahna umetniška in intelektualna scena ga je približala konkretni umetnosti ter spodbudila k razstavljanju in sodelovanju z drugimi umetniki, vključno glasbeniki.

Možina je diplomirana čelistka in jazz pevka, ki se ob rednem koncertiranju v sklopu solističnega projekta violončelo in glas ter s skupino Violoncelli itineranti čedalje uspešneje posveča skladateljevanju.

Umetnostna zgodovinarka Laura Safred pa je bila konservatorka v tržaškem Muzeju Revoltella ter docentka na Akademiji za likovno umetnost v Urbinu in Benetkah.