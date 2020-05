Drogo sta odvrgla kar v policijskem avtomobilu

Policija je v prejšnjih dneh tržaškemu tožilstvu zaradi posesti droge z namenom razpečevanja ovadila 22-letnico, ki je že imela opravka s pravico, in 24-letnika, znanega kot uživalca prepovedanih substanc. Dvojico so pripadniki oddelka za boj proti drogam, ki deluje v okviru kriminalistične policije, opazili, medtem ko se je z območja Ul. Flavia di Stramare vračala v mestno središče. Po krajšem zasledovanju so ju ustavili, identificirali in pregledali, pri čemer so pri dekletu našli zavojček s tremi grami heroina.

Po tem odkritju so dvojico pospremili na kvesturo, da bi preverili, ali razpolagata še s kako dodatno skrito količino droge. Prav na poti do kvesture pa sta se hotela omenjene droge znebiti na način, da sta jo odvrgla kar v policijskem avtomobilu, v katerem sta se nahajala. Na njuno nesrečo pa so policisti med zapuščanjem avta opazili na tleh zavojček, v katerem so potem odkrili več kot deset gramov heroina in dva grama kokaina. Drogo so zasegli, fanta in dekle pa ovadili na prostosti.