Druga faza prenove starega pristanišča se bo kmalu začela

Druga faza infrastrukturnih del v Starem pristanišču, ki bo potekala na območju med Skladiščem 26 in Trgom Città di Santos, bi se morala kmalu začeti. Konec meseca oz. najkasneje začetek februarja bo Občina Trst objavila evropski postopek javnega naročanja, v okviru katerega bodo poiskali primernega izvajalca del. Ko ga bodo izbrali in če ne bo prišlo do revizije postopka zaradi vložitve pritožbe, se bodo začela gradbena dela, ki se bodo predvidoma končala konec leta 2022. Naložba bo skupno vredna devet milijonov evrov, s tem denarjem pa bodo gradbeniki uredili komunalno in električno infrastrukturo, pločnike, drevorede, gredice in javno razsvetljavo z novimi uličnimi svetilkami.

Načrt za infrastrukturna dela so sestavili občinska inženirja Giulio Bernetti in Silvia Fonzari ter arhitektka Anna Monaco. Prenoviti bo treba 20 tisoč kvadratnih metrov veliko površino, na kateri se bodo najprej lotili vzpostavljanja komunalne in električne infrastrukture, v zadnji fazi pa bodo začeli urejati cestišče.

