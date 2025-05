Društva aktualni zakonodajni reformi za petami

V dvorani Zadružne kraške banke in v Prosvetnem domu je sobota dopoldne minila v znamenju izobraževanja. Konzorcij Slovik in Mladinski dom Gorica sta v okviru programa Spretno(ra)sti drugo leto zapored priredila poseben izobraževalni dan za športna in kulturna društva, na katerem so se lotili obravnave temeljnih pravnih, davčnih in bančnih izhodišč za delovanje društev ter aktualne zakonodajne reforme, ki vplivajo na tretji sektor.

Cilj je dvigniti raven delovanja društev, tako da bodo samostojno zadoščala zakonodaji in se hkrati okrepila, je dejala znanstvena direktorica Slovika Mateja Milost. Zakonodaja se hitro spreminja in skrbeti je treba, da se znanje sproti posodablja v skladu z zakonom. S predstavniki kulturnih društev so med drugim obravnavali vpis v Enotni nacionalni register za tretji sektor (RUNTS), s športnimi pa v Enotni nacionalni register amaterskih športnih dejavnosti (RASD).

Prvi register postavlja v središče figuro prostovoljca, ki opravlja dejavnosti, in nalaga društvenim organom dodatne administrativne obveznosti (objave javnih prispevkov, obračunavanja 5 x 1000, zagotavljanja bilance, nadzorni organi), tako da bo breme vplivalo na upad aktivnih društev, so si bili edini udeleženci. Društva uživajo davčne olajšave, tako da je nadzor Agencije za javne prihodke logičen za zaščito ekonomskih interesov države, je bilo slišati.