Društvene prostore bodo prodali, ker drugih rešitev ne vidijo

»Pred tremi leti smo se odborniki odločili, da prostore društva Rovte-Kolonkovec prodamo. Druge rešitve namreč ne vidimo.« 85-letni predsednik društva Duilio Vecchiet nas pričaka na sedežu društva v Ul. Monte Sernio 27. Naoknice enonadstropnega poslopja so že dolgo zaprte, saj je društvena dejavnost mrknila že pred nekaj leti. Nekoč je bilo članov v društvu 132, »večina nas je bila s tega območja, ki sega skoraj do Ul. Flavia, trije so bili iz Lonjerja. Potem se je v društvo vključilo še prosvetno društvo Kolonkovec.« Danes jih je ostalo pet, pravzaprav štirje in pol, kot poudarja Vecchiet, saj so vsi starejši in utrujeni, tako da bi se počasi umaknili in se »rešili« odgovornosti. Nikogar ni, ki bi nadaljeval z delom, nikogar, ki bi ga zanimalo prevzeti usodo društva. Domačinov skorajda ni, prav tako mladih, vdano ocenjuje Vecchiet, ki se s Kolonkovca, kjer prebiva, vsakih nekaj dni pripelje v društvo, pobere pošto in preveri, ali je vse v redu – prižge luči, odpre pipo in preveri, ali ogrevanje deluje, da ne bi še cevi zmrznile ... »Ne potrebujemo strokovnjakov – odločitev je edina logična.«

