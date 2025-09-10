Društvo Skala s petjem ruši pregrade že 140 let

Petje združuje, gradi mostove, ruši pregrade. Prav s petjem in v tem duhu prireja Kulturno društvo Skala večdnevni program ob praznovanju svoje 140. obletnice obstoja. Prvi glasbeni večer, sicer Klapski večer, bo jutri ob 20.30, ko bodo v prostorih društva v Gropadi ob Klapi Skala nastopili še pevci zasedb Vose de Grado iz Gradeža in Klapa Capris iz Izole. Praznovanje v prostorih društva oziroma Gospodarske zadruge Skala, ki pa praznuje 40 let delovanja, se bo nadaljevalo vse do nedelje, ko bo program sklenil Gropajski Wudštok.

Ponovno so ga oživili leta 1985

Glasba in še posebej petje sta v Kulturnem društvu Skala že od nekdaj doma. »Društvo je bilo ustanovljeno septembra pred 140 leti. Med vojno in po njej je nekaj časa mirovalo, ob stoletnici društva, 15. septembra 1985, smo se odločili, da ponovno obudimo njegovo delovanje,« je povedal predsednik KD Skala Egon Gornik.

Trenutno deluje v GZ Skala pet glasbenih skupin vseh starosti, ki se posvečajo različnim ritmom in pevskim žanrom. V istih prostorih vadijo in tesno sodelujejo pevci KD Skala in KD Anakrousis.

Plošča v spomin na čas, ko je Tomizza živel v Gropadi

V petek ob 19. uri pa bodo na pročelju sedeža društva Skala odkrili ploščo v spomin na istrskega pisatelja Fulvia Tomizzo. V zgodnjih šestdesetih letih je namreč prebival v Gropadi, tu sta nastajala dva romana iz njegove slavne Istrske trilogije: Dekle iz Petrovie in Akacijev gozd. Ob plošči bodo spregovorili Miran Košuta, Jasna Čebron, Franco Juri in Milan Rakovac.