Družba Dom prodala spodnja prostora v Prosvetnem domu

Nekaj časa so bile samo govorice, ki pa so dolgo vztrajale in nihče jih nikoli ni zanikal. Ko smo jih naposled preverili, so se izkazale za resnične. Spodnja dva prostora v poslopju Prosvetnega doma na Opčinah, ob Baru Tabor, je nepremičninska družba Dom decembra lani prodala. Oba je odkupil sedanji, dolgoletni najemnik, gospod Davide Lozei, ki v enem od njih vodi nepremičninsko agencijo Casa Affari. Drugi, sosednji poslovni prostor zaseda danes družba Trieste Sicura, ki ponuja storitve videonadzora in po novem plačuje najemnino novemu lastniku, gospodu Lozeiu.

Zakaj je prišlo do prodaje, smo povprašali sedanjega predsednika upravnega odbora družbe Dom Igorja Tomasetiga, ki pa nas je za odgovor usmeril k svojemu predhodniku, saj gre za odločitve prejšnjega vodstva (do zamenjave je prišlo marca, op. nov.). Pomisleke glede potez, za katere so se odločili predhodniki, je novi upravni odbor družbe Dom že večkrat izpostavil in tudi tokrat je Tomasetig poudaril, da so to pač dobili v dediščino in se morajo s tem sedaj kajpak ukvarjati.

Odgovor smo poiskali drugje, torej. Prejšnji upravitelj družbe Dom Dušan Košuta je bil sicer redkobeseden, pojasnil pa je, da je bila prodaja prostorov v Narodni ulici 51 v poslovnem načrtu družbe Dom že poldrugo leto. »Pogodbo smo sklenili decembra 2021 v sklopu operacij, ki so bile namenjene znižanju zadolženosti družbe. Namembnost je tržna, saj že nekaj let tam domuje nepremičninska agencija,« je pojasnil Košuta. Do cene, za katero sta bila prostora prodana, pa nam ni bilo dano se dokopati.