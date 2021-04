Jama Bršljanovca je zlasti znana kot openska fojba, na njenem območju pa teče tudi plinovod med Trstom in Mestrami. Družba Snam bi rada tam in na bližnjem predelu ob železniški progi vkopala nove cevi oziroma nekoliko razširila že obstoječi cevovod, kar pa lahko uresniči le s postopkom služnosti, saj bi cevi potekale tudi na petih zemljiščih openskega jusa.

Tovrstno pravico je družba na bližnjih zemljiščih pridobila že pred 36 leti, sedaj pa jo želi uveljaviti še za približno 1700 kvadratnih metrov gozdov in pašnikov.

»Negativnih posledic za okolje ne bo, saj ne govorimo o novih gradnjah ali zahtevnejših infrastrukturnih delih. Plinovod je kakorkoli tu že stalnica, do večjih sprememb ne bo prišlo,« razlaga predsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Marko De Luisa. Na torkovem spletnem zasedanju pa je levosredinska večina vseeno izrazila negativno mnenje glede prošnje za pridobitev služnosti plinovoda, medtem ko sta se navzoča svetnika občanske liste Dipiazza in mešane skupine vzdržala. Predsednik je pojasnil, da je družba Snam preskočila jusarje in potrkala na zgrešena vrata.