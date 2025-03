Družinam nudijo pomoč pri čustvenem razvoju otrok

Afriški pregovor pravi, da je za vzgojo otroka potrebna cela vas. Center za zdravje otroka CSB je pregovor prevzel za svojega in ga spremenil v storitev, ki družinam ponuja pomoč pri čustvenem in družabnem razvoju v prvih letih življenja otrok. Svoje dejavnosti razvija CSB že 25 let, od leta 2019 pa vabi družine v svojo sredo na dveh lokacijah, v Ulico Puccini pri Valmauri in po novem v Ulico Castaldi nedaleč od Sv. Jakoba. Tu ponujajo dejavnosti v okviru projekta Un villaggio per crescere.

»Živimo v burnih časih, brez čustvene stabilnosti,« je včeraj na odprtju novih prostorov povedal pediater, nekdanji znanstveni direktor pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo in predsednik CSB Giorgio Tamburini, »Otroci in mladi izhajajo večkrat iz nestabilnih družin. Vsem želimo ponuditi možnost medsebojnega spoznavanja in ustvariti zdrav odnos med starši oz. skrbniki in otroki.«

V Ulici Castaldi sprejemajo družine ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9.30 in 11.30, ob sredah pa med 16.30 in 18.30. V Ulici Puccini pa samo ob ponedeljkih in sredah med 16.15 in 18.15. Storitev je brezplačna, več informacij je na voljo na spletni strani www.villaggiopercrescere.org ali na Facebook strani z naslovom Un Villaggio per Crescere a Trieste. Informacije ponujajo tudi na številki 3389328424 preko SMS ali aplikacije WhatsApp.

