Državna razvojna banka tudi v Trstu

V tržaški trgovinski zbornici so včeraj predali namenu prvo podružnico Državne razvojne banke (DRB) v Furlaniji - Julijski krajini, z namenom, da bi v tesnem stiku z institucijami in podjetji s finančno pomočjo podprli projekte za razvoj ozemlja. Spazio CDP, tako se namreč imenuje urad DRB, se nahaja v drugem nadstropju neoklasicistične palače na Borznem trgu in je sad sporazuma z Deželo FJK in trgovinsko zbornico za Trst in Gorico. DRB je v preteklih dveh letih v FJK namenila 3,5 milijarda evrov 1100 podjetjem, med katerimi so družbe Danieli, Fratelli Cosulich, Orion in Pezzutti, in 330 milijonov evrov javnim institucijam, predvsem Deželi FJK.

»Prisotnost DRB je pomemben znak, iz katerega se razbere želja po naložbi v naše ozemlje,« je pred uradnim odprtjem dejala deželna odbornica za finance Barbara Zilli. Predsednik trgovinske zbornice Antonio Paoletti je svojo institucijo označil za dom lokalne ekonomije, za katero so novi sostanovalci vir dobrih priložnosti. Na odprtju so bili prisotni tudi tržaški župan Roberto Dipiazza, odgovorna za odnose z institucijami pri DRB Daniela Boni in odgovoren za stike s podjetij Nunzio Tartaglia