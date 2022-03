Državni denar za nove jasli in telovadnice

Če bo šlo vse po načrtih, bo Občina Trst do konca leta 2026 pri Sv. Ivanu in na Kolonji postavila novo predšolsko infrastrukturo, s katero bo povečala že obstoječe prostorske zmogljivosti, saj bo v dveh novih vrtcih dovolj prostora za dodatnih 210 malčkov. Posodobiti namerava tudi dve šolski telovadnici, ki ju obiskuje skupno 770 šolarjev. Vse to bo mogoče, če bo tržaška občina iz Državnega načrta za okrevanje in odpornost (NOO) prejela skoraj enajst milijonov evrov. V ponedeljek je pristojen občinski oddelek v predpisanem roku oddal vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov šolske infrastrukture, odgovor pa pričakujejo čez približno dva meseca.

To sta na včerajšnji novinarski konferenci sporočili pristojni za naložbe in šolstvo v občinski upravi, Elisa Lodi in Nicole Matteoni, ki sta - mimogrede - omenili tudi, da so v preteklih dneh prejeli novico, da lahko iz NOO (preko deželnega razpisa) računajo tudi na 6,4 milijone evrov za šolo Sauro-Spaccini v Ul. Tigor. Odbornica Elisa Lodi se je nato osredotočila na javni razpis, vreden skoraj enajst milijonov evrov. Kot je dejala, je bil razpis razdeljen na štiri dele, dva sta bila namenjena dvigu predšolske ponudbe, dva pa posodobitvi rekreativnih šolskih centrov. Ker so bili pogoji in merila razpisa zelo strogi (prenova že obstoječih stavb ali zgraditev novih na kraju, kjer bi lahko stare objekte porušili), se je Občina Trst na razpis prijavila s štirimi projekti. Daleč najdražji projekt je vezan na ponovno odprtje vrtca v Ul. dell’Edera na Kolonji, kjer bi morali podreti obstoječi in zgraditi nov objekt, ki bi gostil 135 otrok. Vrednost naložbe znaša 4.896.000 evrov.

Pri Sv. Ivanu bi razširili že obstoječo predšolsko infrastrukturo, v kateri delujeta vrtca Oblak Niko - Nuvola Olga. Vrtčevske prostore bi uredili na območju nekdanje vojašnice in na območju, kjer so montažne hiške. Za to naložbo bi Občina Trst potrebovala malo manj kot 1,7 milijona evrov, z njo pa bi lahko ugodili prošnjam 65 družin.