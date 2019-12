Duhovnik v Trstu obsojen na 21 let in 6 mesecev zapora

Duhovnik Paolo Piccoli je bil na tržaškem sodišču pravkar obsojen na 21 let in 6 mesecev zapora zaradi umora priletnega sobrata Giuseppeja Rocca. Do zločina je prišlo 25. aprila 2014 v duhovniškem domu v Ul. Besenghi v Trstu. Piccoli je bil z obsodbo tudi trajno izključen iz javnih funkcij, plačati bo moral 120.000 evrov odškodnine ter še sodne stroške.

Petkov narok je bil pred izrekom sodbe namenjen replikam tožilstva in obrambe, ki je na koncu lansirala tezo, da je za smrt msgr. Rocca kriva sama kronska priča tožilcev, dolgoletna Roccova sodelavka Eleonora Laura Di Bitonto. Tožilka Lucia Baldovin pa je še enkrat ponovila glavne točke obtožbe: poudarila je, da je bil pokojni Rocco zgodaj zjutraj v njegovi sobi zadavljen, saj o tem priča ne samo zlom podjezičnice, ampak tudi hrustanca. Izključila je možnost, da bi do zloma prišlo po smrti, tudi izginotje blazine, s katero obramba trdi, da je bil pokojni msgr. Rocco zadušen, ni ključnega pomena, pri čemer je tožilka opozorila na prisotnost podplutb in ran na pokojnikovem truplu. Glede Piccolijevih krvnih madežev na postelji (boleha za kožno boleznijo), medtem ko je mazilil in blagoslovil pokojnikovo truplo, je dejala, da so vse priče videle Piccolija daleč od postelje.