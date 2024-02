Dva sta kradla, tretji je skrival orožje

Karabinjerji iz Nabrežine so v okviru kontrol, ki jih opravljajo na območju ob nekdanji državni meji, v treh posameznih primerih aretirali tri moške na begu. Vsi trije so romunski državljani.

Prvi, star 48 let, mora v zaporu prestati 7 mesecev in 29 dni zaradi tatvine v obteževalnih okoliščinah, ki jo je storil leta 2012 v Turinu. Tedaj so ga zasačili, medtem ko je kradel dizelsko gorivo iz parkiranega tovornjaka.

Drugega, starega prav tako 48 let, je videmsko sodišče obsodilo na šest mesecev zapora zaradi posesti orožja in nevarnih predmetov. Karabinjerji so ga aretirali leta 2012 v Codroipu.

Tretji mora prestati 7 mesecev in 29 dni zaporne kazni zaradi tatvine v obteževalnih okoliščinah, ki jo je storil leta 2011 v Milanu. Organi pregona so ga prestregli na gradbišču, medtem ko je kradel bakrene žice.

Vse tri so prepeljali v tržaški zapor, kjer bodo prestali kazni.