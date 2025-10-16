Dvajset let sprejemajo vse, od športnikov do starejših občanov

Novi tržaški bazen Bruno Bianchi se je z mestnega nabrežja na Trg Irneri preselil pred dvajsetimi leti, projekt je bil tako z upravne kot infrastrukturne plati pionirski. Marsikateri italijanski bazen se dandanes zgleduje po Bianchiju, je bilo slišati med včerajšnjim posvetom, s katerim so hoteli upravitelji obeležiti obletnico.

Z bazenom, sicer v lasti Občine Trst, gospodari Italijanska plavalska zveza (FIN), za katero je Bianchi bil prvi tovrsten projekt. Njen generalni sekretar Antonello Panza se je med posvetom spominjal časov, ko sta z generalnim tajnikom Občine Trst Santijem Terranovo snovala eno izmed prvih javno-zasebnih partnerstev v Italiji. Zgledu tržaškega dogovora je sledil še marsikateri bazen. Priložnostne pozdrave sta navzočim podala še tržaška odbornica za šport Elisa Lodi ter deželni predsednik plavalske zveze Sergio Pasquali.

O zgodovini in dejavnostih sta se v glavnem pogovarjala politična snovalca projekta novega bazena, njegov direktor Franco Del Campo in tržaški župan Roberto Dipiazza. Del Campo je s ponosom izpostavil, da beleži bazen povprečnih 180.000 vstopov letno, plavalske in skakalske infrastrukture se poslužujejo tako športniki kot rekreativni plavalci. Nenazadnje pa ima bazen veliko ljubiteljev v vrstah varnostnih organov. Zaradi pomanjkanja terapevtskega bazena, je bilo še slišati, so upravitelji po svojih močeh in skladno s sicer nepopolno infrastrukturo medse sprejeli tudi plavalce s posebnimi potrebami. Nasploh pa namenjajo veliko pozornosti tudi starejšim občanom, je poudaril direktor. Zelo ponosen je bil tudi na priznanja za projekt ustave v bazenu, s katerim hočejo ob športu gojiti tudi družbeno in politično zavest mladih plavalcev.