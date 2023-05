Dve občini s skupno režijo za večjo učinkovitost

Ena sama, skupna režija za večjo operativnost in učinkovitost, za večjo proizvodnjo in boljše rezultate, brez odvečnega dvojnega dela. To je smisel novega sporazuma, ki sta ga podpisali občini Zgonik in Repentabor za skupno upravljanje tehnične in tehnično-vzdrževalne službe, se pravi za javne investicije, vzdrževalna dela, okolje, prostorsko načrtovanje, zasebne gradnje, civilno zaščito (upravni vidiki), občinsko lastnino in nepremičnine.

Povezano upravljanje

Resnici na ljubo gre za spremembo že zgodovinske konvencije, ki je zapadla 30. aprila letos in jo je bilo treba obnoviti ter posodobiti. »Čeprav bodo imeli vsi v uradu pregled nad dogajanjem na območju, bomo skušali med tehniki porazdeliti naloge, da bi bil vsak od njih nekoliko bolj specializiran glede na področje,« je dejala zgoniška županja Monica Hrovatin.

Repentabrska kolegica Tanja Kosmina je potrdila, da vodi sporazum v okrepitev storitev za občane. »Majhni smo in samo združeni lahko dosežemo boljše rezultate,« je potrdila in poudarila, da bo tehnični urad deloval tudi v repentabrski občini, kjer bo dvakrat tedensko po predhodnem dogovoru delovalo okence. »Stroški bodo uravnoteženo porazdeljeni glede na število prebivalcev, obseg občinskega območja, število vasi in nepremičnin, pokopališča, civilno zaščito ipd.«

»Namen konvencije je vsekakor povezano upravljanje in vnašanje v sistem vse gospodarske, družbene, okoljske in socialne značilnosti območij,« je dodala Hrovatin. Zaustavila se je pri usposabljanju in stalnem izobraževanju kadra ter pri tehnoloških inovacijah, ki jih zahteva digitalizacija. Vsaj dvakrat letno bosta občini sklicali t.i. konferenco županov oz. srečanje za načrtovanje ukrepov – pred snovanjem proračunov, v katere občina uvršča javne investicije in naročila ter vzdrževalna dela, nato pa ob rebalansu proračuna oz. kadarkoli se jim bo zdelo potrebno.