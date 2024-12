Dve občini v skupnem prostoru

Osebni stiki so pač boljši kot izmenjave elektronskih sporočil. To je eno od glavnih sporočil včerajšnje čezmejne zdravice, ki se je prvič po dolgih letih dogajala na mejnem prehodu pri Fernetičih. Glavno pobudo zanjo je dala repentabrska županja Tanja Kosmina (po namigu poveljnika openskih karabinjerjev Nicole Valzana). Na betonski ploščadi, »meji, ki ni meja«, kjer so nekoč stale kabine policistov, pa so na plodno sodelovanje nazdravili lokalni politiki Sežane in Repentabra, krajevni poveljniki organov pregona in predstavniki civilne zaščite.

Na Kosminino vabilo se je v prvi vrsti odzval župan Sežane Andrej Sila. »Po dolgih letih smo spet obudili to srečanje,« je dejal z velikim nasmeškom. »Verjamem, da bomo lahko še nadgradili to zgodbo,« je optimistično dejal in se navezal tako na zdravico kot na splošno sodelovanje. Razvoj in kakovost življenja v teh krajih, sta poudarila županja in župan, sta odvisna od sodelovanja. »Predstavljamo dva naroda, dve občini, ki pa imata skupne cilje sodelovanja, prijateljstva in splošnega razvoja,« je poudarila Kosmina.

Ena od glavnih tem pogovorov ob meji je bila prometna preureditev mejnega prehoda pri Fernetičih. Kosmina in Sila sta poudarila, da je želja po čim boljši prometni ureditvi skupna, »sodelovanje pa bo omogočilo naštimanje projekta«, je dejal Sila. Poleg čim boljše zasnove prometnic sta si župana zaželela čim več miru, zdravja in plodnega sodelovanja. Tudi poveljniki tukajšnjih izpostav organov pregona so pohvalili srečanje, saj je to imenitna priložnost za gojenje čezmejnih stikov, ki pridejo še kako prav.