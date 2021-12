Dve prometni nesreči na Krasu

Na Opčinah se je okrog 18. ure pripetila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo le eno vozilo. V Ulici Biancospino, blizu križišča s Proseško ulico, je avtomobil iz neznanih vzrokov zapeljal na rob cestišča in se prevrnil na bok. Eno osebo so iz vozila izvlekli openski gasilci, ki so jo takoj predali osebju službe 118. Reševalno vozilo je poškodovanca prepeljalo v bolnišnico. Na kraju je tudi tržaška lokalna policija.

Malo zatem, ob 18.40, pa je drug avtomobil treščil ob varnostno ograjo pri proseškem izvozu avtocestnega priključka (v smeri proti Benetkam). Tudi v tem primeru so eno osebo prepeljali v bolnišnico. Trčenje je bilo tako silovito, da je avtomobil izgubil motor, navajajo gasilci.