Dve tretjini kopalcev bi se v Barkovlje vozilo z avtobusom

Sanacija barkovljanske obale, ki jo je prve dni novembra lani močno poškodovalo izredno plimovanje morja, se bo končala predvidoma sredi ali konec junija. To je včeraj napovedal pristojni za ceste, pločnike in zelene površine v mestni vladi Michele Babuder, ki je predstavil tudi rezultate ankete, ki jo je decembra na participativni platformi in na javnih srečanjih z občani začela izvajati Občina Trst.

Svojo vizijo barkovljanske obale v prihodnosti je na participativni platformi podalo malo manj kot 2400 ljudi, v živo pa je vprašalnike izpolnilo 85 občanov. Iz rezultatov izhaja, da imajo kopalci najraje skale pred barkovljanskim gozdičem in območje med Čedazom in hotelom Miramare. Ena tretjina vprašanih tja zahaja pogosto. Kar 67% anketirancev v Barkovlje zahaja z vozili (46% z avtomobili, 21% z motorji). 63,8% vprašanih je odgovorilo, da se za ta prevozna sredstva odločajo iz udobja. Za skoraj polovico anketirancev je dobro poskrbljeno za varnostni aspekt, isti delež ljudi pa meni tudi, da so za visok nivo varnosti zaslužni zlasti prehodi za pešce.

Zanimivo je, da bi kar 66% anketirancev bilo pripravljenih spremeniti svoje prometne navade, če bi bili avtobusi javnega mestnega prevoza manj polni in če bi vozili pogosteje. Polovica vprašanih bi se v Barkovlje odpeljala tudi s kolesi, če bi bile kolesarske steze bolj varne in bolje povezane. Za 63% vprašanih bi bilo zelo koristno, če bi aktivirali novo pomorsko povezavo.

